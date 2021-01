Dicas para conciliar dois cursos de graduação

Em média, um curso de graduação tem a duração de quatro anos. Além disso, traz um aprofundamento dos conhecimentos sobre a área e, consequentemente, as demandas de estudo e trabalhos acadêmicos costumam ser maiores. Ainda assim, há estudantes que optam por fazer dois cursos de graduação simultaneamente.

Muitos desejam otimizar o tempo de formação, têm o mesmo nível de interesse em duas faculdades ou desejam aumentar as chances de atuação profissional. Há diversas vantagens em fazer duas graduações ao mesmo tempo, no entanto, isso pode ser um grande desafio ou mesmo utópico, especialmente para aqueles que precisam se dividir entre trabalho e estudo.

Como conciliar dois cursos de graduação?

Diversificar as opções de atuação é ótimo para a carreira profissional. Então, se você pensa em cursar duas graduações ao mesmo tempo, precisa considerar alguns pontos. Em primeiro lugar, é preciso fazer uma análise de quanto tempo por dia você dispõe para os estudos pois você terá o dobro de tarefas. O principal ponto é observar se você realmente tem condições para realizar os dois cursos, seja quanto ao tempo, seja financeiramente, pois os gastos com livros, apostilas etc virão em dobro.

Uma maneira de conciliar bem os dois cursos é escolher duas modalidades distintas de ensino. Se possível, opte por fazer um curso presencial e outro EaD, pois o curso à distância têm maior flexibilidade de horários. Além disso, realizar dois cursos presenciais exige uma logística mais complicada para cumprir todos os horários e não perder as aulas, pois envolve a sua locomoção.

Por lei, é proibido ocupar duas vagas de graduação em instituições públicas de ensino superior ao mesmo tempo. Desse modo, esse é o único contexto no qual um estudante não pode fazer duas graduações ao mesmo tempo, mas você pode optar por fazer um curso em uma universidade pública e outro em instituição privada ou ambos em faculdades particulares.

Para dar conta de todas as demandas, será preciso ter organização e criar dois cronogramas de estudo. O ideal é organizar os materiais de cada curso separadamente. Se optar por fazer dois cursos presenciais, escolha faculdades que sejam perto uma da outra e que não sejam muito distantes de sua casa.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Veja 5 livros para conhecer Clarice Lispector e as suas obras.