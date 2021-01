Separamos dicas para diminuir a retenção de líquidos de maneira natural e sem precisar consumir nenhum tipo de medicamento para este fim. Veja como você poderá diminuir a sensação de inchaço e ter mais conforto e bem-estar de forma prática. Continue lendo para entender.

4 dicas para diminuir a retenção de líquidos

A retenção de líquidos acontece quando o nosso sistema linfático não “drena” a água em nosso organismo. Assim, há um acúmulo de líquidos que faz com que tenhamos a sensação de inchaço e, em alguns casos mais intensos, até mesmo dores.

Para diminuir a sensação e proporcionar o efeito diurético, é preciso que você tenha hábitos saudáveis, com uma boa alimentação, hidratação, exercícios e descanso. Mas, existem pontos que merecem uma maior atenção. São eles:

1- Diminua o consumo de sal (sódio)

O sódio se liga à água em nosso organismo, fazendo com que quanto maior a quantidade de sal consumido, maior seja a retenção. Porém, lembre-se que uma quantidade saudável (2g por dia) é recomendada para que o sódio possa manter o equilíbrio de fluídos dentro e fora da célula.

Mas, o que acontece é que muitos alimentos processados são demasiadamente ricos em sódio, fazendo com que a regulagem dos líquidos não fique equilibrada.

Por isso, regra número 1: diminua o consumo de alimentos ricos em sódio (processados) e quando for salgar as preparações, modere na quantidade.

2- Beba bastante água ao longo do dia

Pode parecer contraditório, mas beber bastante água é uma das formas mais eficientes de diminuir a retenção de líquidos.

Isso ocorre porque quando não ingerimos líquidos o suficiente, o nosso organismo passa a “armazenar” mais, para evitar a desidratação. E isso pode desencadear a retenção e os inchaços.

Portanto, uma das dicas para diminuir a retenção de líquidos que mais funciona é justamente beber bastante água (com o mínimo de 2 litros por dia).

3- Consuma alimentos ricos em magnésio

Mulheres que sofrem com a retenção de líquido durante o período de Tensão Pré-menstrual podem se beneficiar do consumo de magnésio.

Isso porque ele auxilia no reequilíbrio dos líquidos no organismo, impedindo que haja um excesso de armazenamento. Portanto, inclua alimentos como grãos integrais e chocolate amargo na sua dieta para diminuir o inchaço.

Entretanto, lembre-se que este tipo de cuidado é mais efetivo na TPM. Em outros momentos, teste consumir chocolate amargo e veja se o seu organismo se comporta da mesma forma.

4- Dicas para diminuir a retenção de líquidos: Evite consumir carboidratos refinados

Quanto mais carboidratos refinados consumimos no dia-a-dia, maior será a quantidade de insulina que o nosso corpo deverá produzir para “dar conta”.

O problema surge quando essa quantidade de insulina está diretamente relacionada com a absorção de sódio pelos rins. Logo, essa absorção aumenta e proporciona maior ligação do sódio com a água, elevando assim a retenção de líquidos.

Por isso, tente evitar o consumo exagerado de carboidratos refinados. Sempre opte por uma dieta que seja mais balanceada e rica em nutrientes, com frutas, verduras, legumes e cereais.

Unir as nossas dicas para diminuir a retenção de líquidos com hábitos de sono, exercício e alimentares bem estabelecidos e saudáveis, certamente você sentirá muito mais leveza e resultados. Cuide de você com essas dicas simples!