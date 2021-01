Dicas para manter o autocontrole no dia do vestibular

É comum que o nível de ansiedade ou de estresse do estudante aumente com a proximidade de provas importantes como concursos e vestibulares, por exemplo. Tal instabilidade emocional pode afetar o resultado seja nos estudos ou no dia da prova.

O alto nível de estresse pode levar o candidato a esquecer os assuntos, mesmo que tenha se preparado para o exame. Por isso, é preciso manter o autocontrole.

Como manter o autocontrole?

O autocontrole é a capacidade de dominar determinados sentimentos e impulsos que possam prejudicar o seu estado emocional. Nesse sentido, essa habilidade é crucial para evitar que a ansiedade ou o nervosismo dominem o estudante durante a realização de uma prova. Há alguns exercícios que podem ajudar a manter o autocontrole no dia do vestibular. Veja abaixo.

Exercícios de respiração

No dia do vestibular, o nível de ansiedade ou de nervosismo pode ser maior do que o de costume. Desse modo, tentar alguns dicas com resposta mais imediata pode ser a melhor saída. Controlar a respiração é um bom exercício para voltar ao eixo. Experimente respirar fundo e pausadamente. A expiração alongada, por exemplo, consiste em inspirar por quatro segundos (pelo nariz) e expulsar o ar pela boca durante dobro do tempo. Esse é um ótimo exercício porque pode ser feito mesmo durante a prova.

Meditação

A meditação também é uma prática que traz bons resultados para manter o autocontrole. Além de trazer benefícios para a saúde mental, essa técnica milenar chinesa traz ainda bons resultados para a saúde física. Nesse sentido, meditar por 30 minutos diariamente, principalmente na reta final do vestibular, pode ser de grande valia para reduzir o nervosismo.

Cuidados com a saúde

Por fim, lembre-se que os cuidados com a saúde são cruciais para garantir o bom funcionamento do seu cérebro e para não perder o controle em momentos de tensão. Portanto, pratique atividade física, busque ter uma alimentação saudável e garanta boas noites de sono. Além disso, não abra mão do descanso durante o período preparatório. Ter momentos de lazer é importante para a saúde mental.

