Diego Alves é baixa outra vez no Flamengo; confira os relacionados

Na manhã deste sábado, o elenco do Flamengo treinou no Ninho do Urubu e encerrou a preparação para o jogo contra o Ceará, neste domingo, pela 29ª rodada do Brasileirão. Pelo terceiro jogo consecutivo, o goleiro Diego Alves está de fora da lista de relacionados. Já o atacante Vitinho, que cumpriu suspensão no Fla-Flu, e o zagueiro Léo Pereira, que era dúvida, estão à disposição de Ceni.

Diego Alves está entregue ao departamento médico após sofrer uma lesão na coxa direita, conforme informado pelo clube no dia 25 de dezembro. Desde então, Hugo Souza foi o titular nas partidas contra Fortaleza e Fluminense.

Sem nenhum atleta suspenso, Thiago Maia é o outro desfalque do Flamengo, em recuperação de cirurgia no joelho esquerdo. Por opção técnica, o jovem zagueiro Thuler também segue sem ser relacionado desde 24 de novembro.

Após duas rodadas sem vencer e cair para o quarto lugar, o técnico Rogério Ceni deve mandar a campo a seguinte equipe para enfrentar o Ceará, às 16h, no Maracanã: Hugo Souza; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.