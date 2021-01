Diego Alves e Filipe Luís brincam com provocações por brindes de gols de Messi

Diego Alves sofreu 21 dos 644 gols de Lionel Messi pelo Barcelona. E o atual goleiro do Flamengo recebeu 21 garrafas de cerveja como parte de uma ação de marketing da Budweiser.

O goleiro, que é o que mais teve as redes balançadas por Messi na história, postou a foto com os brindes no Instagram e foi alvo de uma brincadeira sadia de Filipe Luís, seu companheiro no Fla.

“Parabéns, Messi! 644 gols por um clube é mesmo um grande recorde! E com as minhas 21 garrafas, parece que eu também tenho o meu recorde!”, postou Alves.

“Se jogasse mais dois anos lá, ia montar um bar”, brincou o lateral esquerdo.

“Se fosse em canetas ou expulsões, você seria meu rival de boteco!”, rebateu o goleiro.