Diego Alves não se recupera a tempo, e Flamengo visita o Athletico com cinco desfalques

Com a presença do presidente Jair Bolsonaro no local, o Flamengo se reapresentou às 16h desta quinta-feira, no CT do Brasiliense, para iniciar a preparação visando o jogo contra o Athletico-PR, domingo, em Curitiba. Antes mesmo da atividade iniciar, o clube havia informado a lesão de Rodrigo Caio, desfalque para o próximo compromisso assim como Diego Alves.

O camisa 1 não se recuperou a tempo para o duelo deste fim de semana, e, assim, o Flamengo irá para o sexto jogo seguido sem o seu goleiro.

Relacionado para a atual sequência de jogos fora do Rio, Diego Alves ainda não treina com o grupo. Ele segue o trabalho específico junto a fisioterapeutas no gramado, além de complementar a recuperação na academia e em treinos leves com bola.

– Diego Alves segue no processo gradual de recuperação, com fisioterapia e trabalhos específicos. Portanto, está fora do jogo contra o Athletico-PR. Como em todos os tratamentos, o clube trabalha para que o atleta retorne apenas quando estiver 100% – informou o Flamengo, via assessoria de imprensa.

Portanto, o Flamengo deve enfrentar o Athletico com cinco desfalques: Thiago Maia, Rodrigo Caio, Diego Alves (lesionados), Renê e Bruno Henrique (suspensos). Para a lateral esquerda, Ramon foi convocado por Rogério Ceni, aniversariante do dia, e embarcou para a capital federal mais cedo.

A SITUAÇÃO NA TABELA

O Flamengo poderá ficar a um ponto da liderança neste fim de semana. Agora com 55 pontos, na terceira colocação e a quatro do Internacional, o líder, o clube carioca enfrenta o Athletico às 16h deste domingo, na Arena da Baixada, no terceiro de cinco jogos consecutivos fora do Rio.

A PROGRAMAÇÃO



Sábado (23/1) – Treino no CT do Brasiliense e viagem para Curitiba

Domingo (24/1) – Jogo contra o Athletico-PR (Arena da Baixada) e viagem para o Rio