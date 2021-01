Diego Alves pode ser reforço do Flamengo no duelo contra o Goiás

Desfalque do Flamengo há três jogos, o goleiro Diego Alves pode reforçar o time na partida contra o Goiás, nesta segunda-feira, às 20h, em Goiânia, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele avançou no processo de recuperação da lesão muscular na coxa direita e vive a expectativa de estar à disposição de Rogério Ceni.

Diego Alves fez tratamento na segunda-feira, dia em que o elenco do Flamengo folgou, e participou de atividades no campo nesta terça-feira, dando um importante passo para voltar a ficar à disposição.

O goleiro desfalca o Flamengo há três jogos. Ele sentiu dores na coxa direita e foi preservado do duelo com o Fortaleza, no último compromisso rubro-negro em 2020. O exame apontou lesão muscular no local. Diego Alves ficou fora também contra o Fluminense e contra o Ceará.

Sem o goleiro titular, Rogério Ceni optou por Hugo Souza contra o Fortaleza e contra o Fluminense e escalou César contra o Ceará, no último domingo.

Se pode ganhar o reforço de Diego Alves, o técnico tem confirmado o desfalque de Gerson, que terá de cumprir suspensão automática. O meia Diego é o favorito para ser titular.

O Flamengo vive dias turbulentos. O time não ganha há três rodadas (um empate e duas derrotas), o que prejudicou na briga pelo título brasileiro. Nesta terça-feira, a torcida protestou no Ninho do Urubu.

Com 49 pontos, o Flamengo está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro tem sete pontos a menos do que o líder São Paulo. O Fla tem um jogo a menos em relação ao rival paulista.