Diego Alves recebe cervejas por ter levado gols de Messi

O goleiro do Flamengo Diego Alves participou de uma ação de marketing de uma marca de cervejas.

O argentino Lionel Messi chegou à marca de 664 gols com a camisa do Barcelona e, por conta disso, a cervejaria enviou uma garrafa de cerveja para cada gol levado pelos goleiros adversários. Diego Alves, que atuou no futebol espanhol por muito tempo, ganhou 21.

O atual goleiro do Flamengo é o recordista de gols sofridos por Messi. Diego Alves levou a ação promocional com bom humor e agradeceu ao argentino.

“Parabéns, Messi! 644 gols por um clube é mesmo um grande recorde! E com as minhas 21 garrafas, parece que eu também tenho o meu recorde!”, falou em um vídeo.

Diego Alves vai desfalcar o Flamengo nesta quarta-feira, quando os rubro-negros encaram o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.