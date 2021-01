Diego Alves treina, mas segue como desfalque contra o Palmeiras pelo Brasileiro

Diego Alves voltou a treinar em campo nesta quarta-feira. No entanto, trabalhou separadamente do restante do grupo rubro-negro.

O goleiro se recupera de um problema na coxa e está próximo do retorno. Só que dificilmente terá condições de atuar diante do Palmeiras.

Com isso, Hugo Souza deve permanecer como titular do gol do Flamengo. O jovem foi bem contra o Goiás após ser barrado no duelo contra o Ceará.

O elenco do Flamengo foi para Brasília logo após a vitória sobre o Goiás. Os rubro-negros vão enfrentar o Palmeiras, nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília) no Mané Garrincha.

O Flamengo precisa vencer o confronto direto para seguir na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Dependendo dos resultados da rodada, os rubro-negros podem ficar até três pontos do líder.