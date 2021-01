Diego Costa de volta ao Brasil? Irmão responde e dá indício sobre futuro de atacante

Apontado como sonho de consumo de clubes do futebol brasileiro, Diego Costa deve seguir longe do Brasil por algum tempo. Livre no mercado após rescindir seu contrato com o Atlético de Madrid, o atacante foi apontado como ‘nome no radar’ de São Paulo, Palmeiras e Atlético-MG.

A situação, no entanto, caminha para outro lado.

“Acho difícil que ele fique no Brasil por agora. Muitas situações apareceram para ele nas últimas semanas”, disse Jair Costa, irmão do jogador, em declaração ao jornalista Jorge Nicola, comentarista dos canais ESPN, e publicada em seu blog no portal Yahoo.

Segundo o jornalista, equipes da China, Catar e Inglaterra buscaram informações a respeito de Diego Costa nas últimas semanas. A tendência neste momento é que um destes mercados seja o destino do atacante de 32 anos.

Especulado em clubes de maior poderio financeiro, o jogador precisaria aceitar uma grande redução salarial para atuar no futebol brasileiro, principalmente após a crise financeira causada nos caixas das equipes pela pandemia da COVID-19.

Mas esse não seria o único entrave para uma negociação no Brasil. Pela adequação do calendário do futebol no país após a paralisação de meses em 2020, a próxima janela de transferências está prevista apenas para o início de março.

Os períodos de transferência nos mercados interessados em Diego, no entanto, estão fervendo. As equipes do Catar podem inscrever reforços até 31 de janeiro. Já pelos lados da Inglaterra, o prazo vai até 1º de fevereiro. Na China, maior pesadelo para os brasileiros, novos atletas podem ser contratados até 26 de fevereiro.

Saída do Atlético de Madrid

Por meio de um comunicado oficial, os colchoneros anunciaram a rescisão de contrato do atacante, que fez o pedido à diretoria alegando problemas pessoais. O vínculo entre as partes terminaria apenas no dia 30 de junho de 2021.

Com a camisa do Atlético, Diego Costa disputou 215 partidas, marcou 83 gols e concedeu 36 assistências. Ao todo, foram seis taças pelo Atleti: LaLiga (2013/2014), Copa do Rei (2013), Uefa Europa League (2018) e três Supercopas da Europa (2010, 2012 e 2018).