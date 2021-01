‘Diego Costa ganharia a Premier League para Guardiola’

Jogador do Manchester City por dez anos, o ex-lateral/zagueiro Micah Richards analisou a participação de Gabriel Jesus na temporada. Apesar de elogiar o brasileiro, ele acredita que um nome como Diego Costa poderia dar a Premier League para a equipe de Guardiola.

“Quando ganhei o título com o City em 2012, tínhamos quatro atacantes no topo: Sergio Agüero, Carlos Tevez, Edin Dzeko e Mario Balotelli. Todos desempenharam um papel importante em diferentes momentos da campanha”, escreveu Micah para a BBC, nesta terça-feira (26).

“Agora? Eles ainda têm Aguero, é claro, mas há grandes dúvidas sobre seu preparo físico, sendo Gabriel Jesus a única alternativa. Eu gosto muito do Jesus, e ele é muito mais do que apenas um malandro [na gíria do futebol], mas quando eu o vejo, ele nem sempre está tentando colocar as bolas na área. Ele está frequentemente espreitando mais fundo ou à esquerda, ligando o jogo”, prosseguiu.

O ex-jogador defende que o City busque nesta janela de transferências um jogador de referência na área para facilitar o trabalho de criação do time. Entende ser essa a diferença necessária para ser campeão e até sugeriu um nome.

“Diego Costa poderia ser esse ponta de lança. Ele não só concretizaria as oportunidades que o City cria como também a sua presença aumentaria as oportunidades para os companheiros. O City já está em uma fase ridiculamente boa, mas se contratasse Diego Costa agora, ele conquistaria a Premier League. Tenho certeza disso”, analisou.

O atacante de 32 anos está livre no mercado após rescindir o contrato com o Atlético de Madrid em dezembro. Isso significa que pode assinar com qualquer clube que o procurar. É claro que é um nome que exige um fôlego financeiro, mas Micah entende compensar.

“Por que não colocá-lo até o final da temporada? Ele faria mais do que apenas irritar algumas penas e ser um pé no saco para as defesas adversárias. Ele é um finalizador comprovado que pode oferecer ao time de Pep Guardiola um plano B”, disse.

O City está na segunda colocação da Premier League, com 38 pontos em 18 jogos. A liderança é do rival Manchester United, com 40 pontos em 19 rodadas.