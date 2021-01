Diego Maurício rememora a surpresa que teve ao conhecer Ronaldinho no Flamengo: ‘Ele me quebrou’

A chegada de Ronaldinho Gaúcho no Flamengo completa 10 anos nesta semana e sempre traz lembranças ao torcedor rubro-negro pelo fato de ter tido um jogador do tamanho do “Bruxo” vestindo a sua camisa.

Mas o sentimento também se estendia a seus companheiros de vestiário, que ficaram ansiosos para conhecê-lo.

Foi o caso de Diego Maurício, que, em entrevista ao ESPN.com.br, relembrou como foi o primeiro dia com o craque.

Ao lado do pai, convidado especial para aquele encontro, o atacante se surpreendeu com o fato de ter sido elogiado por R10 pela campanha vitoriosa no Sul-Americano sub-20 em 2011.

“O que me marcou foi a chegada dele. Eu estava no Sul-Americano, jogando, o Flamengo anunciou e eu tomei um susto. ‘Jogo com ele no videogame e, quando voltar, vou estar com ele dentro de campo?’. Fomos campeões sul-americanos, tive uma semana de folga, porque não tive férias de final de ano, e depois voltei. Era uma segunda-feira, virei para o meu pai e chamei ele para ir comigo para conhecer ‘o homem’. Todo acanhado para falar com ele, cheguei no CT, fui com ele com maior medo”, disse.

Ronaldinho Gaúcho comemora gol do Flamengo sobre o Nova Iguaçu, em 2011 Getty Images

“Ele é um cara diferenciado, como ídolo, mas como pessoa é melhor ainda. Quando eu cheguei, ele me deu bom dia, antes de mim, me deu um abraço, deu parabéns pelo campeonato, disse que assistiu aos jogos, que atropelamos o Uruguai, disse que eu fui muito bem. Falou com meu pai: ‘Parabéns, tio, pelo filho que você tem'”, relatou.

“Na hora, eu fiquei: ‘É sério o que está acontecendo?’. Fiquei meio perplexo. Ele me quebrou com a maneira que falou comigo. Naquele momento, vi que era um cara diferenciado”, finalizou.

Entre 2011 e 2012, os dois fizeram, juntos, 30 partidas, com 16 vitórias, 11 empates e três derrotas.

Diego marcou três gols, enquanto Ronaldinho guardou 10 bolas nas redes adversárias.