Diego Maurício revela aposta de Neymar com o pai antes de final do Sul-Americano com a seleção

Uma das conquistas mais marcantes da seleção brasileira sub-20 nos últimos anos foi a do Sul-Americano de 2011, com um time que contava com nomes como Danilo, Alex Sandro, Casemiro, Lucas e Neymar.

Na partida final do hexagonal, contra o Uruguai, uma goleada por 6 a 0 levou o time à conquista, com três gols de Lucas Moura, um de Danilo e dois de Neymar.

Esses dois do, então, camisa 7 lhe renderam um belo presente. O atacante ex-Flamengo Diego Maurício, um dos reservas do time campeão, em entrevista ao ESPN.com.br, relembrou da aposta que o craque fez com o pai para lhe motivar no jogo final.

“Eu lembro que o próprio Neymar, na final contra o Uruguai, um dia antes, o pai dele falou com ele pelo telefone que se ele fizesse três gols, ganhava um carro novo. A gente estava apreensivo, porque ia pegar o Uruguai, que estava muito bem no campeonato”, disse.

“Nunca imaginaríamos que iríamos ganhar de 6 a 0 em uma final. Achava que poderia ganhar, mas um jogo bem difícil. Eu lembro que a gente fez 4 a 0, ele saiu comemorando fazendo um volante. Na festa, depois da partida, a gente ficou zoando o pai dele”, completou.

Galhardo e Diego Maurício comemoram vitória na final do Sul-Americano sub-20 sobre o Uruguai Getty Images

Apesar de não ter feito os três gols na decisão, Neymar acabou ganhando o carro do pai, por conta da artilharia e título do torneio. Ao longo da campanha campeã, o atacante marcou nove gols pela seleção brasileira. Diego Maurício, por sua vez, marcou duas vezes no torneio.