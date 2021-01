Diego Pituca foca no Boca e deixa decisão sobre futuro para depois

Depois de de ver a confirmação da manutenção de Lucas Veríssimo e Luan Peres para a disputa da reta final da Copa Libertadores, o torcedor santista também pode ficar despreocupado quanto a Diego Pituca. O volante, que tem interesse do futebol japonês, está totalmente focado na competição.

O LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE conversou com representantes do atleta, que garantiram foco total no Boca Juniors e que uma possível transferência só deve voltar a ser discutida depois dos confrontos semifinais.

Pituca chegou a relatar incômodo e cobrar respeito da antiga diretoria, que teve seu mandato se encerrando no final de 2020. O volante ficou insatisfeito pela forma com que os dirigentes agiram nas negociações.

O Peixe receberia US$ 1,6 milhão (R$ 8,2 milhões) à vista do Kashima Antlers, pagos já em dezembro. A proposta foi retirada da votação do Conselho Deliberativo depois da classificação para a semifinal da Libertadores, sem a diretoria avisar o jogador, o empresário e clube japonês.

Titular absoluto na equipe de Cuca, Diego Pituca tem 29 anos e está no Santos desde 2017. Já são 149 partidas pelo clube, 48 nessa atual temporada.