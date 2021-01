Diego Pituca jogaria possível Mundial pelo Santos; Lucas Veríssimo ficaria fora

O Santos terá Diego Pituca em uma possível participação no Mundial de Clubes. O meio-campista foi negociado com o Kashima Antlers, do Japão, mas o Peixe acertou a permanência até o fim da temporada.

Já aceita, a proposta do Kashima é de 1,6 milhão de dólares (R$ 8,1 mi) por 50% dos direitos econômicos de Pituca pertencentes ao Alvinegro.

Em compensação, Lucas Veríssimo precisa se apresentar no Benfica, de Portugal, logo após a final da Libertadores. Dessa forma, ficaria fora do hipotético Mundial. O valor é de 6,5 milhões de euros (R$ 41 mi): 2,5 milhões de euros (R$ 16 mi) agora, 2 milhões de euros (R$ 12,7 mi) em dezembro de 2021 e outros 2 milhões de euros (R$ 12,7 mi) em dezembro de 2022.

O Santos enfrentará o Palmeiras no dia 30 de janeiro, no Maracanã, na decisão em duelo único.