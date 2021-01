Digisystem oferece vagas com salários de até R$14 mil

A fornecedora de soluções de negócios e de tecnologias avançadas Digisystem está com novas oportunidades de emprego para a área de tecnologia. São mais de 40 vagas disponíveis para atuação em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF). No entanto, serão aceitos candidatos de outros estados e cidades, já que os profissionais poderão trabalhar remotamente.

As contratações fazem parte do processo de expansão da empresa, que prevê que sejam contratados mais 240 novos colaboradores somente no primeiro semestre de 2021. Atualmente, a companhia conta com 1.100 colaboradores, dos quais 35% estão trabalhando presencialmente em escalas semanais para manter o distanciamento social.

Há oportunidades para os cargos de desenvolvedor react JS (júnior, pleno e sênior), analista BI, desenvolvedor.net pleno (com PL/SQL), analista de middleware, analista automação de testes (júnior, pleno e sênior), desenvolvedor java, analista de suporte e consultor tasy. Os salários podem chegar a R$14 mil.

Processo seletivo

Os interessados em concorrer a uma das oportunidades devem enviar o currículo atualizado para o e-mail [email protected] até 15 de fevereiro. Será realizada uma triagem de currículos pela equipe de Recursos Humanos e equipe técnica, que direcionarão os profissionais selecionados para entrevistas e testes on-line.

Importante notar que devido à pandemia de Covid-19, todo o processo seletivo e contratação serão realizados de forma remota. Após a admissão, os trabalhadores terão acesso a treinamentos e imersões de onboarding.

Informações sobre requisitos, atribuições e responsabilidades de cada uma das vagas podem ser obtidas neste endereço: https://www.digisystem.com.br/oportunidades/.

