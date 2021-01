Diniz comenta sobre falhas de Dani Alves: ‘Tem coragem e a minha confiança’

O técnico do São Paulo, Fernando Diniz, comentou sobre as seguidas falhas do líder e capitão do time, Daniel Alves. O experiente jogador acabou falhando em dois jogos seguidos, nas derrotas para Red Bull Bragantino, por 4 a 2 e Santos, por 1 a 0. Ambas as jogadas resultaram em gols do adversário.

Tem jogo até fevereiro! Veja o calendário do seu time até o fim da atual temporada

Segundo Diniz, Dani falha porque tenta jogar e ressaltou a confiança que tem no camisa dez. O técnico citou os muitos acertos do jogador.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

– Ele está lá, erra porque tenta, porque está jogando. Se colocar a quantidade de erros e acertos do Daniel Alves, é uma goleada tremenda. Ele tem a coragem para fazer, confiança para fazer e minha confiança para tentar as jogadas – disse o comandante do Tricolor após a derrota no San-São.

No clássico do último domingo, Daniel foi desarmado por Jobson no começo da jogada do gol santista, aos 54 segundos do segundo tempo. Já diante do Massa Bruta, ele foi desarmado na saída de bola, em lance que resultou no primeiro gol do adversário, aos três minutos do primeiro tempo.

O elenco são-paulino está de folga nesta segunda-feira e se reapresenta na manhã de terça (12). O time se prepara para enfrentar o Athletico, às 16h, no próximo domingo (17), na Arena da Baixada, pela 30ª rodada do Brasileirão.