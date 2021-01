Diniz comenta sobre ‘silêncio’ de Dani Alves: ‘Porta-voz dentro de campo’

O São Paulo foi goleado pelo Internacional por 5 a 1, pelo Brasileirão. Havia a expectativa do capitão e camisa dez do time, Daniel Alves, falar com a imprensa sobre a partida, mas não foi isso que aconteceu. Juanfran acabou atendendo os jornalistas antes do técnico Fernando Diniz.

Questionado sobre o motivo do ‘silêncio’ do seu líder de equipe, Diniz afirmou que Daniel Alves é um porta voz dentro de campo e que contribui internamente para o crescimento da equipe.

– O Daniel Alves é um porta voz dentro de campo, já falei milhões de vezes. As perguntas sobre ele são recorrentes em momentos como esse. Nesse momento ele não achou adequado falar, mas o importante é que internamente ele tá sempre lutando e trabalhando pelo melhor do time – afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

Sobre a atuação da equipe, Diniz fez questão de ressaltar a confiança que tem na equipe e na força do elenco do São Paulo.

– Eu trabalho naquilo que posso, naquilo que consigo, e acredito que vamos conseguir reverter isso, voltar a subir no campeonato – disse o técnico.

Com a derrota, o São Paulo agora é o vice-líder do Brasileirão com 57 pontos, dois a menos que o Internacional, novo líder da competição. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (23), às 19h, contra o Coritiba, novamente no Morumbi, pelo Brasileirão.