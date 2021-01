Diniz pede união no São Paulo e afirma: ‘A gente pensa em título’

União. Essa é a palavra que Fernando Diniz crê que o São Paulo precisa para conseguir superar a crise e conseguir reagir para voltar à liderança do Campeonato Brasileiro.

Claudinho, Galhardo, Brenner… Veja destaques atuais que seu time deixou escapar



Sem vencer ainda nesse ano, o Tricolor está pressionado e convivendo com protestos da torcida no CT e sofreu um ataque no ônibus que levava a delegação para o empate contra o Coritiba por 1 a 1, neste sábado (23).

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO

– Tudo é trabalho, não tem o que fazer. Para te responder, a maneira é trabalhar, acreditar nas nossas forças, na coesão. A única coisa que não podemos acreditar é que está tudo errado e precisa parar de trabalhar. Hoje se tivesse ganhado um jogo que era para ter ganhado, o clima era diferente – afirmou Fernando Diniz.

Diniz ainda afirmou que acredita no título do São Paulo, mesmo com cinco jogos sem vencer no Brasileirão e um 2021 bem abaixo do esperado.

– Obviamente a gente pensa em título, o time mostrou que tem qualidade, ficamos na liderança um bom tempo, e tem condições de começar a vencer. Em relação a recuperar confiança, a gente está fazendo o máximo para isso. O primeiro passo é o que fazemos, de estar juntos, as derrotas fazem os jogadores se aproximarem mais – finalizou.

O São Paulo agora se prepara para enfrentar o Atlético-GO, às 16h, no próximo domingo (31), em Goiânia, pela 33ª rodada do Brasileirão.