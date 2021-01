Diniz revela que pediu desculpas ao grupo por discussão com Tchê Tchê: ‘Foi um erro que eu cometi’

O São Paulo perdeu para o Santos por 1 a 0, na tarde deste domingo, no Morumbi. Porém, o episódio da discussão do técnico Fernando Diniz com o volante Tchê Tchê ainda foi assunto na entrevista coletiva após o clássico. O entrevero aconteceu na derrota para o Red Bull Bragantino, por 4 a 2.

Diniz disse que pediu desculpas ao elenco e também para o volante do Tricolor. Segundo o comandante, foi um erro que ele cometeu, expondo o grupo.

– Em relação ao Tchê Tchê, é um problema que estamos resolvendo internamente. Foi uma exposição. Conversei com o Tchê Tchê e com o grupo, e agora temos que andar para frente. Foi um erro que cometi. Pedi desculpas ao Tchê Tchê e ao time por tê-los exposto pela maneira como agi – afirmou, em entrevista coletiva.

Ele afirmou também que o episódio pode ser usado para fortalecer a relação entre o elenco e a comissão técnica com o objetivo de levantar o título do Brasileirão, que não vem desde 2008.

– A culpa tem uma curva que é benéfica, saudável, e depois traz prejuízo. Agora, é olhar para frente e temos que crescer como time, não afrouxar. Aquele episódio tem que servir para a gente ter relações melhores do que já tinha até o episódio acontecer – finalizou Diniz.

O São Paulo volta a campo no próximo domingo, contra o Athletico-PR, às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada.