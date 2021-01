Dionísio assume bastardo, refaz testamento e ferra Alberto; entenda · .

Dionísio (Sérgio Mamberti) acertará as contas com o passado ao assumir que é o pai de Candinho (José Loreto) em Flor do Caribe. O milionário passará a tratar o irmão de Dadá (Renata Roberta) a pão de ló para limpar a barra com Maria Adília (Inez Vianna). Alberto (Igor Rickli), porém, espumará de raiva ao descobrir que precisará dividir a herança com o “bastardo” na novela das seis.

Depois de tentar agarrar a filha de Veridiana (Laura Cardoso) à força, o patriarca dos Albuquerque tentará se reaproximar da cordelista por meio do personagem de José Loreto. Ele chegará a convidar o “aluado” e a cabra Ariana para jantarem em sua casa, com direito até a um retrato de família.

Yvete (Patrícia Naves) ficará responsável por enviar a fotografia para todos os jornais do Rio Grande do Norte a fim de melhorar a imagem do patrão perante os moradores de Vila dos Ventos. O excesso de exposição incomodará o antagonista vivido por Igor Rickli nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 18 no folhetim de Walther Negrão.

“Está tudo muito bem, está tudo muito bom… Essa história do bom velhinho que assume a paternidade do garoto deficiente rendeu ótimas matérias. Um sucesso na mídia. Mas vamos ao que interessa”, encrencará o playboy.

“E o que pode interessar mais do que isso, Alberto?”, questionará Dionísio. “Ah, meu avô. O que vai ser daqui para frente agora que o senhor assumiu a paternidade desse seu filho especial como legítimo herdeiro. Sem ironia, sem teatrinho. O senhor sabe muito bem do que eu estou falando”, insistirá o pai de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel).

Na ponta do lápis

Dionísio confirmará ao neto que Candinho realmente vai ter direito à fortuna da família, além de uma participação substancial nas ações do Grupo Albuquerque. “A partir do momento que ele for reconhecido como meu filho legítimo, eu tenho que lhe estender todos os benefícios que são facultados por lei. Nesse caso, eu tenho que refazer o meu testamento”, anunciará o ancião.

“Ou seja, quem vai se ferrar sou eu”, reclamará o mauricinho, que tentará dar um golpe para não perder a mamata. “Mas já que você vai refazer o testamento, eu pensei que o senhor poderia me colocar como responsável por gerir, administrar a parte das ações da empresa que cabem ao Candinho. Até pela sua deficiência mental”, disparará.

O vilão de Sérgio Mamberti não lhe dará o menor ouvido. “É mesmo? Pode até ser, quem sabe. Mas nós temos que falar sobre esse assunto em outra oportunidade. Agora, se você me permite, meu netinho, eu vou tomar meu banho de sol”, debochará o crápula, irredutível.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o .publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

