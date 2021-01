Dionísio leva ‘coió’ de cabra ao armar bote para enganar Candinho · .

Dionísio (Sérgio Mamberti) tentará armar um bote para enganar Candinho (José Loreto), mas o rapaz será protegido por sua cabra, que dará uma mordida no pai desnaturado em Flor do Caribe. O milionário planejará se aproximar do jovem após Guiomar (Claudia Netto) expor que ele é seu filho na novela das seis da Globo.

Após Guiomar armar um escândalo durante um coquetel de negócios para obrigar Dionísio assumir a paternidade de Candinho, o senhor decidirá ir à casa de dona Veridiana (Laura Cardoso). Candinho vai até “construir” uma pequena rampa para o “matusalém de rodinhas” conseguir entrar na sua casa. O senhor aguardará a empreitada do “aluado” do lado de fora juntamente com Alberto (Igor Rickli).

Ariana ficará perto do milionário, sem deixar que ele se aproxime muito de seu dono, e morderá o vilão nazista. “Ai, Alberto faça alguma coisa! Esse bicho medonho mordeu o meu dedo”, vai se queixará Dionísio, enquanto o neto cairá na risada.

Candinho correrá para socorrer o pai. “Ariana, pare de morder meu pai! Oxe! Isso não é mordida, não, é carinho dela”, explicará o jovem. Depois de afastar a cabra, o personagem de José Loreto dirá ao pai que irá terminar a rampa para ele poder entrar.

“Não, não precisa não, Candinho. Diga para sua mãe que venha até aqui fora que eu falo com ela aqui mesmo”, pedirá Dionísio. “De jeito maneira! Imagine, receber uma visita importantosa como meu pai aqui no terreiro. Não, não. Meu painho vai entrar aí dentro. Vai tomar um café com tapioca, que voinha vai fazer questão de lhe preparar. Como se o senhor fosse um rei!”, deduzirá o amigo de Taís (Débora Nascimento).

José Loreto em cena de Flor do Caribe

Alberto aproveitará o entrosamento entre os dois e irá embora. “Onde é que você vai?”, perguntará o senhor. “Alguém precisa tocar o império dos Albuquerque, não é mesmo?”, responderá o empresário, que pedirá ao avô relaxar, pois mandará Yvete (Patrícia Naves) buscá-lo.

“Tio Candinho, até mais! Diga pra Ariana que eu mandei um abraço pra ela, tá bom?”, vai despedir Alberto, tirando sarro da situação. “Alberto, você vai me deixar aqui sozinho com esse…”, começará a falar Dionísio.

Candinho se aproximará do pai e completará: “Estrupício, né? E eu que pensava que estrupício era nome feio! Assim que nem pum. Mas isso foi antes de saber que eu era seu filho. Desculpa viu, pai, de eu achar que o senhor era capaz de me xingar de nome feio!”, pedirá Candinho em sua inocência.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o .publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia de Covid-19.

Saiba tudo sobre os próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#43 – Tudo sobre o casamento de Camila em Laços de Família” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.