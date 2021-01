Dionísio prova do próprio veneno e cai em desgraça com Alberto · .

Dionísio (Sérgio Mamberti) vai se arrepender de ter criado um monstro em Flor do Caribe. Após descobrir que precisará abrir mão de parte de sua fortuna, Alberto (Igor Rickli) avançará contra o avô e exigirá saber a verdade sobre a paternidade de Candinho (José Loreto). “Esse retardado é ou não é seu filho?”, questionará o vilão da novela das seis.

Guiomar (Claudia Netto) arrumará um escândalo para dar uma lição no sogro por ter ameaçado Maria Adília (Inez Viana) durante duas décadas no folhetim de Walther Negrão. A perua invadirá a mansão, acabará com uma festa e revelará na frente de convidados e repórteres que o personagem de José Loreto é um legítimo herdeiro do Grupo Albuquerque.

O bisavô de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel) terá uma síncope e será levado às pressas para o quarto. “Pessoal, por favor, vocês têm a minha palavra. Todos aqui vão receber uma explicação do senhor Dionísio sobre o que aconteceu aqui hoje”, emendará Yvete (Patrícia Naves), a fim de resguardar o todo-poderoso.

A namorada de Duque (Jean Pierre Noher), no entanto, não deixará a secretária colocar os jornalistas para fora da propriedade. “Quem vai dar uma explicação aqui sou eu. Podem me perguntar o que quiserem. O que eu falei aqui é a mais pura verdade. Dionísio é pai desse rapaz que acabou de sair, embora tenha escondido isso há mais de 20 anos”, dispará a senhora.

“E qual o seu interesse revelando esse segredo de família”, perguntará uma das repórteres. “O que me interessa é a verdade”, emendará a dondoca interpretada por Claudia Netto nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 1º.

Contra a parede

Alberto se trancará a chave com Dionísio dentro do quarto do idoso para arrancar uma confissão de culpa do avô. “Por favor, hoje, não. Eu não tenho a menor condição de falar sobre isso”, reclamará o ancião. “A Guiomar é completamente louca, mas ela nunca ia fazer um escândalo desses se não tivesse certeza absoluta de que esse imbecil é seu filho”, devolverá o playboy.

Ele agarrará o antagonista vivido por Sérgio Mamberti pela gola do pijama para intimidá-lo. “Então me responda, meu avô. Ele é meu tio? Ele é seu filho, irmão do meu pai? Seu legítimo herdeiro?”, berrá o mauricinho. “Eu já disse que não quero falar sobre isso agora”, vai choramingar o carrasco nazista de Samuel (Juca de Oliveira).

O empresário vivido por Igor Rickli se tornará ainda mais agressivo. “Mas eu quero falar sobre isso agora! Chega de mentir para mim. Eu quero saber a verdade. Esse retardado é ou não é seu filho?”, perguntará o mau-caráter, que bufará de raiva quando Dionísio acenar positivamente com a cabeça.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia de Covid-19.

