‘Direção tem direito de tomar qualquer decisão’

A derrota diante do Ceará por 2 a 0, a segunda seguida como mandante no Maracanã, aumentou ainda mais a pressão sobre Rogério Ceni no Flamengo. Com o revés dentro de casa, o Rubro-Negro desperdiçou outra oportunidade de encostar na liderança do Campeonato Brasileiro.

Nitidamente frustrado após o apito final, o treinador conversou com jornalistas e não escondeu o desconforto com a sequência ruim da equipe, que tem um ponto somado nos últimos 9 possíveis na competição.

“Confortável ninguém se encontra aqui. Nem eu, jogadores, direção. Eu em sinto capacitado para trabalhar no Flamengo. Agora: confesso eu não conseguia ainda os resultados que a gente queria”, disse o treinador, que foi direto ao ser questionado sobre ‘garantias’ de permanência no cargo.

“No futebol não existe garantia. É a única garantia que eu te dou: que no futebol não existe garantia. Você tem que conquistar isso com os resultados dentro de campo. E até agora os resultados são pouco, são, frágeis, são ruins perto do que esse time pode produzir”.

“No futebol não existe garantias e a direção é soberana. Ela tem total direito de tomar qualquer decisão. O desempenho, como treinamento, como trabalho diário, é muito bom. Como resultado, ele deixa a desejar”, afirmou.

Com o resultado, cresce ainda mais a pressão sobre Rogério Ceni nos bastidores do clube. Com um ponto somado nos últimos 9 possíveis, a equipe da Gávea volta a desperdiçar a chance de colar na ponta da competição, principalmente após o líder São Paulo ser derrotado pelo Santos.

Após a derrota neste domingo, o Flamengo estaciona nos 49 pontos. O Rubro-Negro volta a campo apenas no dia 18, segunda-feira, diante do Goiás, fora de casa.