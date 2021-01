Diretor de Liga da Justiça divulga data de lançamento do Snyder’s Cut no HBO Max · .

Diretor original de Liga da Justiça (2017) e responsável por iniciar o Universo da DC nos cinemas, Zack Snyder revelou nesta sexta-feira (29) a data de lançamento do popular Snyder’s Cut, sua esperada versão do longa que reúne os heróis da editora e chegará exclusivamente no HBO Max.

Em sua página no Twitter, o cineasta divulgou um novo pôster do filme que mostra o símbolo da Liga da Justiça destroçado e a data de estreia no final da arte: 18 de março de 2021.

A chegada do Snyder’s Cut neste ano era muito aguardada pelos fãs e coloca o filme como uma das principais esperanças da WarnerMedia para fazer sua plataforma bombar e entrar de vez na guerra do streaming.

No final do ano passado, alguns atores se reuniram com o diretor para gravar cenas adicionais para o filme. Nomes como Jared Leto e Joe Manganiello, que ficaram ausentes do corte exibido nos cinemas, estão confirmados na nova versão.

Do elenco original, Ben Affleck (Batman), Ray Fisher (Ciborgue) e Amber Heard (Mera) foram confirmados nas refilmagens de Liga da Justiça. Anteriormente era esperando que a produção fosse uma série dividida em quatro partes de uma hora cada, mas Snyder mudou de ideia e irá lançar a atração como um filme de quatro horas.

Confira abaixo o anúncio da data do Snyder’s Cut:

Veja também o trailer (sem legendas):