Diretor do Benfica, ex-zagueiro Luisão tem suspeita de COVID-19

Ex-zagueiro do Cruzeiro e da seleção brasileira e atualmente diretor técnico do Benfica, o brasileiro Luisão está com suspeita de COVID-19, segundo o jornal português “A Bola”.

De acordo com o jornal, o brasileiro está em isolamento por precaução e afastado do grupo de trabalho do Benfica de Jorge Jesus.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Além de Luisão, outros membros do staff do Benfica se queixaram de sintomas e também foram afastados do restante do elenco.

Os membros do futebol do Benfica fizeram os testes para saber se estão infectados na manhã de segunda-feira.

Em até 48 horas sairá o resultado.