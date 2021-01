Diretoria do Flamengo se reúne para discutir futuro de Ceni após derrota

As duas últimas derrotas com atuações fracas impediram o Flamengo de se aproximar da liderança do Campeonato Brasileiro e ligaram o sinal de alerta no Ninho do Urubu. A diretoria rubro-negra se reuniu nesta segunda-feira para discutir sobre futebol e a permanência de Rogério Ceni já não é garantida.

Parte do comando do clube quer a saída do treinador, mas a falta de opções no mercado faz com que os dirigentes prefiram a manutenção de Ceni pelo menos até o final do Brasileirão. Por esse motivo, a tendência é que Rogério Ceni ganhe tempo para reverter a situação.

Apesar do momento complicado, os tropeços dos rivais na briga pelo título da Série A ajudaram o comandante rubro-negro a manter o discurso de que o Flamengo ainda está na briga para ser campeão.

O Flamengo está na quarta posição da competição, com 49 pontos, sete a menos que o líder São Paulo. Os rubro-negros voltam a campo na próxima segunda-feira, quando encaram o Goiás, em Goiânia.