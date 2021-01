Diretoria do São Paulo anuncia a renovação com cinco patrocinadores

O São Paulo anunciou na noite desta segunda-feira a renovação contratual de cinco patrocinadores cujos vínculos se encerraram no final de 2020. Os contratos foram estendidos até o final de fevereiro, quando a atual temporada, afetada pela pandemia da covid-19, se encerra.

Dessa forma, o Banco Inter seguirá como patrocinador máster do Tricolor do Morumbi, juntamente à MRV Engenhari (omoplatas), Urbano Alimentos (mangas), Betsul (shorts) e SPFC Chip (shorts).

“Iniciamos as negociações com os patrocinadores cujos contratos venceriam no fim de dezembro ainda no regime de transição, a partir do último dia 14. Foi gratificante saber que podemos contar com estes parceiros ao menos até o final de fevereiro, em alinhamento ao calendário esportivo revisado”, contou Eduardo Toni, recém-empossado como Diretor-Executivo de Marketing.

Agora, o novo Conselho de Administração do Tricolor se reunirá para analisar os contratos e definir se aprova. O encontro está marcado para a próxima quarta-feira, dia 6 de janeiro. Essa, inclusive, será a primeira conferência do grupo.

“Estamos cientes do desafio que compreenderá a captação de patrocinadores nos próximos anos e já estamos trabalhando para buscar novas parcerias e oportunidades de negócio”, completou o diretor.