Dirigente do Santos confirma salário atrasado e 13° pagos ao elenco após classificação para a final da Libertadores

Classificado para a grande final da Conmebol Libertadores após vitória acachapante por 3 a 0 diante do Boca Juniors, na Vila Belmiro, o Santos corre contra o tempo para acertar as pendências financeiras com o elenco.

Logo após a vitória em cima dos argentinos, o atacante Marinho, durante uma live de comemoração no Instagram, cobrou publicamente os dirigentes do Santos pelo pagamentos dos salários atrasados.

Nesta sexta-feira (15), em entrevista ao BB Debate 1ª edição, Felipe Ximenes, superintendente de esportes durante a gestão de Orlando Rollo, confirmou que os pagamentos foram quitados ao elenco na última quinta.

“Na verdade, eu não falei que não foi feito. Para conhecimento de todos, ontem foi feito o pagamento do salário atrasado e o do 13°. A gente tem aqui dívidas mais de longo prazo, e eu acho que o clube precisa estruturar o processo. Mas, particularmente, o salário foi pago sim”.

Santos e Palmeiras fazem a grande decisão da Conmebol Libertadores no próximo dia 30 de janeiro, no Maracanã. O pontapé inicial acontece às 17h.