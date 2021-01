Discord volta atrás e libera atividades do grupo WallStreetBets

Como noticiamos ontem (27), pessoas comuns estão se coordenando através da internet para comprar ações da rede varejista de videogames norte-americana Gamestop. A iniciativa tem seus movimentos planejados majoritariamente pelo grupo r/WallStreetBets no Reddit e também no Discord, que chegou a banir o grupo da plataforma.

Segundo o comunicado oficial do Discord, isso foi feito porque eles espalhavam “conteúdo de ódio e discriminatório”, mas essa decisão foi fruto de muita controvérsia, já que os Estados Unidos estão atualmente tendo um debate acalorado sobre o quão livre o “livre mercado” realmente pode e deve ser.

Para muitos, essa medida foi vista como uma forma de impedir e censurar as pessoas comuns, restringindo a especulação e manipulação do mercado aos grandes players de Wall Street. Sem mencionar esse tema, o Discord voltou atrás e já está trabalhando ativamente junto ao r/WallStreetBets para moderar os seus servidores e garantir que ele aguente o rápido crescimento e novo fluxo de membros.

Em comunicado enviado ao site The Verge, um funcionário do Discord garantiu que “receberemos o grupo de volta muito bem, contanto que eles sigam as regras da comunidade”. Na data de publicação dessa matéria, o servidor já conta com mais de 300.000 membros e subindo!

Em resumo, os membros do r/WallStreetBets estão atuando em conjunto para garantir que o valor das ações da GameStop e AMC continuem subindo, afetando assim os fundos bilionários que esperavam lucrar com suas ações desvalorizadas.