Discovery abre matrículas para Largados e Pelados no Brasil; saiba como fazer · .

Como anunciado em primeira mão pelo ., o Discovery vai produzir uma versão local do reality Largados e Pelados. Quem estiver interessado no desafio de sobreviver a condições extremas totalmente nu precisa se preparar: as inscrições já começam neste domingo (10) e vão até 28 de fevereiro.

Os cadastros podem ser feitos em uma página especial do site do canal. Os candidatos, homens e mulheres, precisam ser maiores de idade e deverão preencher um formulário que inclui um vídeo de apresentação.

Além disto, haverá um questionário no qual os interessados devem responder sobre suas condições físicas atuais, a razão de quererem viver essa aventura e, se escolhidos, o que mais o/a preocuparia. O ideal é que os candidatos tenham experiência prévia em sobrevivência em lugares inóspitos.

Em dezembro, a reportagem do . teve acesso a um anúncio de casting (seleção de elenco) que circulava pelas redes sociais. A equipe do Discovery Channel, porém, havia informado que o processo de escolha de elenco seria feito através do site oficial.

Ainda no domingo (10), a partir das 18h50, será exibido o último episódio da Semana Especial +Largados, +Pelados, que teve início no dia 3. Ao longo dos oito dias, foram exibidos momentos antológicos da série que é um dos maiores sucessos da história do canal.

O reality de sobrevivência é produzido desde 2013 pela Discovery norte-americana –lá, tem o título Naked and Afraid. O sucesso é tão grande que as temporadas foram ficando cada vez mais longas: a atual, a 11ª, já exibiu 30 capítulos e não tem previsão de acabar, enquanto a primeira teve apenas seis episódios.

A cada programa, uma dupla que não se conhece é levada para um local inóspito, onde se encontra pela primeira vez. Nus, eles recebem uma espécie de bolsa de couro em que há um transmissor de microfone sem fio, um mapa, uma câmera e um diário. Precisam se aproveitar dos recursos à sua volta para sobreviverem 21 dias.

Eles são proibidos de levar comida e água e não podem vestir nem calçar nada –o Discovery coloca um blur (borrão) sobre suas partes íntimas. O desafio é sobreviver em selvas e ambientes áridos. Já foram gravados episódios em mais de 30 países, incluindo África do Sul, Filipinas, Moçambique, Canadá, México e Croácia.

O Brasil também foi já cenário do Largados e Pelados norte-americano em seis episódios diferentes, espalhados em três temporadas (a terceira, a nona e a décima). Um dos episódios mais marcantes ocorreu no Jalapão, parque estadual do Tocantins, que na época também servia de cenário para a novela O Outro Lado do Paraíso (2017).

Confira um vídeo que o Discovery Channel preparou com um compilado de 25 momentos reveladores da versão original do reality de sobrevivência: