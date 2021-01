Discovery Plus: serviço de streaming do canal estreia nos EUA

O Discovery Plus, serviço de streaming do canal norte-americano Discovery, estreou nesta segunda-feira (4) nos Estados Unidos. Ao todo, a plataforma oferece mais de 55 mil episódios dos principais programas produzidos pela emissora e canais irmãos.

Dessa maneira, os espectadores poderão acompanhar atrações da Food Network, da TLC, do Animal Planet e do HGTV a qualquer hora do dia. Além disso, conteúdos inéditos e exclusivos serão publicados semanalmente na plataforma.

Irmãos à Obra é um dos programas disponíveis no Discovery Plus.Fonte: Discovery/Divulgação

Em nota à imprensa, David Zaslav, presidente e CEO da Discovery Inc., falou sobre os objetivos da plataforma. Segundo ele, a intenção é apresentar um catálogo completo de “entretenimento científico e reality shows” feito para toda a família e com preço acessível.

“Atualmente, não há nada parecido com o nosso serviço no mercado”, cita o executivo. “Lançamos uma plataforma com vantagens significativas como a maior coleção mundial de marcas e conteúdo de não ficção construída ao longo de mais de 30 anos”.

Nos Estados Unidos, o Discovery Plus tem o preço inicial de US$ 4,99 por mês para a assinatura com anúncios. Os usuários também podem optar por um plano sem anúncios com o valor mensal de US$ 6,99.

O Discovery Plus tem apps compatíveis com vários dispositivos.Fonte: Discovery/Divulgação

Lançamento em outras partes do mundo

O Discovery Plus está disponível em diversos dispositivos. Além de aplicativos para computadores e mobile (Android e iOS), há versões compatíveis com Amazon Fire TV, Roku TV, Apple TV, Google Chromecast, consoles e Smarts TVs.

“Com o lançamento realizado hoje nos Estados Unidos, estamos entusiasmados por trabalhar com os melhores parceiros para disponibilizá-lo em todos os lugares onde estão os nossos fãs”, comenta Zaslav.

De acordo com o comunicado à imprensa, há planos para a estreia do Discovery Plus em mais de 25 países em 2021. No entanto, não foram reveladas informações sobre a possibilidade do lançamento do serviço no Brasil.