Disney estreita parceria com a Globo e gravará séries nacionais no Projac · .

A parceria entre Globo e Disney, que já rendeu desconto para quem assina o combo com Globoplay e Disney+ e até a exibição de The Mandalorian na Tela Quente, deve ficar mais estreita neste ano. A empresa do Mickey Mouse estuda entregar à emissora a responsabilidade de produzir séries nacionais para o seu serviço de streaming –inclusive, elas podem até ser gravadas nos Estúdios Globo, o antigo Projac.

O . apurou com fontes na Disney que a empresa vê muito potencial para sua plataforma no Brasil e, por isso, vai investir pesado na produção de atrações locais. Fábio Porchat, por exemplo, estará à frente da série documental O Que Você Não Sabia sobre o Humor Brasileiro, uma parceria com a National Geographic (um dos cinco “braços” do Disney+).

Para as séries de ficção, no entanto, a empresa do Mickey não deseja arriscar com produtoras terceirizadas, como faz a Netflix, e foi atrás da Globo –que usará o seu conhecimento de décadas gravando novelas e séries para assegurar que os novos produtos sejam bem feitos, com o padrão Disney.

A qualidade, aliás, é o fator que mais pesa na hora da associação com a Globo. Os executivos da multinacional não ficaram nada satisfeitos com as séries nacionais que viram na Netflix –3% (2016-2020), por exemplo, recebeu muitas críticas na época de seu lançamento e foi considerada tosca, mal acabada, com figurinos descosturados (até para a parcela rica dos personagens).

Também conta a favor da Globo a experiência única com novelas que a emissora acumula. A Disney tem o costume de produzir séries mais longas na América Latina, com pegada de folhetim. Foi assim com Violetta (2012-2015), que tinha 80 episódios por ano, e com Bia, no ar desde 2019 e que já exibiu 120 capítulos em duas temporadas. Se a ideia é fazer novelas, nada melhor do que recorrer a quem faz algumas das melhores do mundo.

Um dos projetos nacionais em desenvolvimento para o Disney+ é Tudo Igual… Só que Não, série baseada no livro Na Porta ao Lado, da autora Luiza Trigo. O elenco será liderado por Gabriella Saraivah (que fez Éramos Seis) e contará também com Guilhermina Libanio (de Malhação e Órfãos da Terra).

Dispensado pela Globo depois de 38 anos, Miguel Falabella também vai produzir ficção no Disney+. Segundo o colunista Fefito, do UOL, o autor e diretor vai adaptar o espetáculo teatral O Som e a Sílaba em uma minissérie no streaming para o Mickey Mouse.

Gravações serão no MG4

Se a parceria se concretizar, e tudo caminha para isso, a Globo também ficará responsável pelos estúdios onde serão gravadas as próximas séries do Disney+. O moderno complexo MG4, inaugurado em 2019 e estreado por Amor de Mãe, é o escolhido para receber os trabalhos.

Desde o lançamento do módulo de gravação, a Globo já anunciava que o espaço poderia ser usado para projetos de terceiros. Na época, o entendimento era de que séries do Globoplay seriam rodadas ali. Agora, fica claro que o espaço que custou R$ 207 milhões também passará a ser uma fonte de renda.

O MG4 conta com três estúdios de 1.500 metros quadrados cada um, projetados para serem a melhor estrutura de produção de teledramaturgia do mundo. O complexo está preparado para gravações em 4K, tem esquema antivazamento (celulares são barrados nos sets), é ecologicamente correto e utiliza câmeras sem fio.

Procuradas para comentar sobre a parceria na produção de séries, Globo e Disney não responderam os contatos da reportagem até a conclusão deste texto.