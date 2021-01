Disney+ revela total de episódios da primeira temporada de WandaVision · .

Falta pouco para os fãs da Marvel começarem a acompanhar WandaVision no Disney+, e o serviço de streaming já anunciou por quanto tempo irá durar a experiência com episódios inéditos. Em comunicado oficial enviado à imprensa, a plataforma confirmou que a primeira temporada terá um total de nove episódios.

Além do anúncio dos episódios, a série ganhou mais um comercial com cenas inéditas. O vídeo mostra um pouco do mundo que Wanda/Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen) cria para ter uma vida feliz ao lado do amado Visão (Paul Bettany), morto durante os eventos de Vingadores: Guerra Infinita (2018).

No mesmo comunicado, a plataforma também revelou que Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, dupla vendedora do Oscar pela trilha de Frozen: Um Aventura Congelante (2013), são os encarregados de parte dos temas musicais que serão apresentados em WandaVision. O novo comercial dá uma amostra de uma das canções.

A série estrelada por Elizabeth Olsen é a primeira da Marvel a estrear no catálogo do Disney+ em 2021. Até o final do ano, o estúdio também lançará Falcão e o Soldado Invernal, Loki e Hawkeye, série focada no Gavião Arqueiro.

WandaVision estreia na plataforma em 15 de janeiro. Veja abaixo o vídeo (sem legendas) com cenas inéditas e uma das trilhas escolhidas: