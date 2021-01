Distrito de Pindorama, em Coruripe, registra mais uma morte por arma de fogo

Foi por volta das 21h que policiais do 11º BPM foram acionados para atenderem uma ocorrência de homicídio no Distrito de Pindorama, mais precisamente no Povoado Botafogo, em Coruripe.

De acordo com a denúncia, um homem identificado por Jonathan foi alvejado por disparos de arma de fogo, próxima a um açougue do referido povoado. Os criminosos estavam pilotando uma Honda Pop, na cor branca, mas não foram identificados. Ao praticarem o crime os mesmo fugiram do local sem deixar pistas.

A polícia realizou buscas, mas até o momento ninguém foi preso. O IML foi acionado para tomar as providências cabíveis.