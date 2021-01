Divertida, série de animação de Jurassic World pode ser o futuro da franquia · .

A segunda temporada de Jurassic World: Acampamento Jurássico entrou no catálogo da Netflix na sexta-feira (25) e está entre as produções mais assistidas do serviço desde então. Divertida e carismática, a animação manteve a qualidade do primeiro ano e comprovou que tem forças para seguir como o futuro da franquia iniciada nos cinemas em 1993.

[Cuidado: spoilers de Acampamento Jurássico abaixo]

Criar um derivado focado no público jovem se mostrou uma escolha certeira da Universal. Ao disponibilizar a atração como uma original Netflix, com abertura para um público que agora soma cerca de 200 milhões de usuários, a produtora ajuda a aproximar a franquia de novos fãs que não tinham idade para acompanhar os filmes mais antigos –ou mesmo os recentes.

Com um elenco formado majoritariamente por adolescentes, Acampamento Jurássico se conecta com os jovens da nova geração e os apresenta a um mundo fiel ao que começou a ser imaginado pelo diretor Steven Spielberg em Jurassic Park (1993).

O foco no público jovem, no entanto, não estraga o que fez da franquia uma das mais populares de todos os tempos: a sensação de horror de conviver (e sobreviver) ao lado de dinossauros. Com uma animação de qualidade, Acampamento Jurássico entrega realismo na ação das criaturas, mesmo que evite completamente o derramamento de sangue que marcou os filmes.

Outro grande acerto dos produtores é manter a trama dentro do mundo já existente de Jurassic World. Ao conectar a narrativa da primeira e da segunda temporadas com os longas de 2015 e 2018, a série da Netflix ajuda a expandir esse universo de humanos e dinossauros dividindo o mesmo chão e abre espaço para muitas oportunidades no futuro.

Com Jurassic World: Domínio programado para encerrar a segunda trilogia nos cinemas, a Universal tem em Acampamento Jurássico um embrião para dar sequência a essas histórias sem precisar se preocupar com o retorno de bilheterias astronômicas –principalmente com o futuro do cinema em xeque após a pandemia de Covid-19.

Crianças no comando

O escolhido para ser o principal rosto da nova trilogia de filmes foi Chris Pratt, que estava em alta em Hollywood após ter sido selecionado para viver o Senhor das Estrelas em Guardiões da Galáxia, uma peça importante no Universo da Marvel nos cinemas.

Mesmo com toda a pampa de nova estrela de filmes de ação, a presença de Pratt não se mostrou necessária nas duas temporadas de Acampamento Jurássico. Os pequenos Darius, Sammy, Kenji, Brooklynn, Ben e Yas dominam o protagonismo sem parecer irreal demais que consigam sobreviver sozinhos em uma ilha povoada apenas por dinossauros.

O avanço da trama na segunda temporada é feito de maneira fiel à evolução de suas personalidades que começou ainda no primeiro ano. Se no episódio inicial o sexteto era fruto da sociedade tecnológica do século 21 –com a exceção do “dinonerd” Darius– o instinto de sobrevivência mais aguçado (e necessário) no novo ano fez justiça ao amadurecimento de cada um.

A constante ligação com os filmes é um atrativo a mais para quem assiste à série da Netflix. O arco do segundo ano se passa entre O Mundo dos Dinossauros (2015) e Reino Ameaçado (2017), e o diretor Colin Trevorrow já confirmou que Domínio dará sequência a detalhes apresentados aqui.

Uma terceira temporada ainda não foi anunciada pelo serviço de streaming, mas considerando que o segundo ano foi oficializado poucas semanas depois do sucesso de sua estreia –e entrou no catálogo apenas com quatro meses de diferença– não seria absurdo imaginar que a turma de Darius retorne antes mesmo do lançamento de Domínio.

Confira abaixo o trailer legendado do segundo ano de Acampamento Jurássico: