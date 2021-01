Divulgada identificação de vítima de homicídio no Rosete Andrade, em Penedo

Mais um assassinato foi registrado na cidade ribeirinha de Penedo, foi o segundo em menos de 24h

Policiais do 11º BPM de Penedo, receberam uma denúncia na tarde deste domingo, 17 de janeiro, que uma pessoa havia sofrido tentativa de homicídio no bairro Dom Constantino, mais precisamente próximo à igreja católica do Rosete Andrade.

Militares da ROCAM foram até o local e constataram o óbito. Trata-se de RICARDO SILVA SANTOS FILHO, 23 anos. Segundo informações, ocupantes de um veículo na cor preta surpreenderam à vítima e realizaram vários disparos de arma de fogo, fugindo em seguida. Cerca de seis disparos atingiram Ricardo que morreu no local, antes mesmo de uma equipe de socorro médico chegar.

A polícia contactou o IML e IC para os procedimentos cabíveis. Ninguém foi preso até o momento.