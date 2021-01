Neymar estará na torcida pelo Santos neste sábado na final da Conmebol Libertadores contra o Palmeiras. E, ao divulgar vídeo gravado pelo craque do PSG, o clube alvinegro aproveitou para ironizar quem diz que o jogador é torcedor alviverde.

“Fala, Nação Santista, jogadores que vão estar honrando nosso manto sábado, nessa tarde, desejo para você muita sorte, muita força, muita luz. Espero que você estejam em um dia incrível. Estarei de longe torcendo por todos vocês”, disse Neymar.

Com a camisa do clube que o revelou no futebol brasileiro, o astro até soltou a voz para cantar um dos gritos mais tradicionais da torcida do Santos – que não poderá estar neste sábado no Maracanã, que terá apenas convidados nas arquibancadas.

“Espero que a gente possa conseguir esse tetra pelo Peixão, porque ele merece, vocês também merecem por todo trabalho feito este ano. Um beijo, já estou com o manto, me mandaram aqui. Estamos juntos, vamos para cima. Vai para cima deles, Santos!”

Em suas redes sociais, o Santos brincou com a torcida de Neymar. “Dizem que ele torce para o clube X, ou que ele quer jogar no clube Y, blablabla. Deixe que falem. O meu eterno Menino da Vila”, publicou o clube.

Com a camisa do Santos, Neymar foi campeão da Libertadores em 2011, o terceiro e último título sul-americano do clube, que busca o tetra neste sábado.