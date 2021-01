Do medo à classificação ‘mais sofrida da história’

Apesar da derrota por 2 a 0 no Allianz Parque diante do River Plate, o Palmeiras se classificou à final da Conmebol Libertadores graças aos 3 a 0 na ida na Argentina.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O resultado coloca o clube paulista na grande decisão continental pela quinta vez em sua história. A final será realizada no dia 30 de janeiro, no Maracanã, contra Boca Juniors ou Santos, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15, com transmissão do Fox Sports, na Vila Belmiro após o 0 a 0 na Bombonera.

No Linha de Passe, os comentaristas dos canais ESPN analisaram a classificação alviverde para a grande final, bem como o susto passado pelo time de Abel Ferreira na partida de volta, onde o River quase foi buscar o empate.

Veja abaixo os melhores trechos do programa de terça-feira, apresentado por Paulo Andrade, e que contou com Leonardo Bertozzi, Vitor Birner, Celso Unzelte e Gian Oddi na bancada.