Doctor Who: Jodie Whittaker pode deixar a série após a próxima temporada

A clássica série da BBC Doctor Who pode enfrentar — mais uma vez — mudanças em seu elenco. De acordo com as informações divulgadas pelo site britânico The Mirror, a atriz Jodie Whittaker, protagonista da série, deixará o programa após a conclusão da próxima temporada.

Com isso, o “Doutor”, personagem principal de Doctor Who, terá seu 14º interprete com um novo ator ou atriz assumindo o papel para uma futura nova temporada. Jodie foi a primeira mulher a interpretar o personagem desde que a série foi lançada em 1963.

(Fonte: Splash News/Reprodução)Fonte: The Mirror

A saída de Jodie e a mudança nos rumos da série já vem sendo trabalhados pela produção. “É tudo muito secreto”, disse uma fonte ao The Mirror, “mas sabemos que Jodie está partindo e eles estão se preparando para uma regeneração. Em algum momento nos próximos meses a chegada do 14º Doutor precisará ser filmada. É muito emocionante”.

Os atores Bradley Walsh e Tosin Cole, que estrelam o programa ao lado de Jodie, também devem deixar o elenco de Doctor Who, de acordo com a publicação. Chris Chibnall deve continuar como showrunner.

A produção de Doctor Who foi mais uma das que tiveram que ser adiadas devido à pandemia. Com isso, as filmagens da nova temporada — a 13ª desde que a série foi reiniciada em 2005, ou a 39ª, se contarmos todos os anos desde seu lançamento em 1963 — deverá ser concluída até a metade do ano e lançada no final de 2021 no canal de TV britânico, BBC.

A última temporada estrelada por Jodie terá apenas oito episódios. No Brasil, Doctor Who pode ser vista no streaming Globoplay.