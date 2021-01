Documentos da CIA sobre OVNIs são disponibilizados em site

Uma série de documentos oficiais da CIA que contêm informações sobre casos não comprovados de OVNIs foram disponibilizados pelo site Black Vault. São diversas informações sobre o tema, distribuídas em arquivos de PDF, contendo registros de fenômenos aéreos desde a década de 1980.

A plataforma ressalta que no final da década seguinte houve a divulgação de muitos eventos, então, parte dos documentos é composta de registros já compartilhados publicamente. Depois um compilado desse e de outros materiais foi transformado em uma coleção em CD-ROM pela agência de inteligência.

John Greenewald Jr., fundador do site, diz ter processado o órgão para obter todos os registros na íntegra, baseando-se na lei federal de liberdade de informação, que exige divulgação total ou parcial de dados controlados pelos EUA mediante solicitação. “Pesquisadores e mentes curiosas preferem simplicidade e acessibilidade quando olham para bases de dados como essa, algo dificultado pela CIA”, revelou ao Motherboard.

Foto do CD-ROM enviado pela CIA para o siteFonte: Black Vault/Reprodução

“Lutei por 20 anos para obter registros adicionais de OVNIs pela CIA. Eu tentei isso várias vezes e agora finalmente consegui. Recebi uma caixa grande, com alguns milhares de páginas, e tive de digitalizá-los individualmente”, contou. Isso inclui histórias bizarras, como explosões misteriosas e suposto contato com extraterrestres.

De acordo com Greenewald Jr., foram milhares de downloads nas primeiras 24 horas após a postagem, cujo conjunto traz arquivos nítidos e outros quase indecifráveis. Ele ainda defende que as pessoas têm o direito de acreditar ou não em alienígenas, porém, aconselha a leitura sobre o assunto. “Puro e simples, o público tem o direito de saber! Fácil acesso a materiais importantes para as pessoas decidirem sobre o que está acontecendo”, completou.