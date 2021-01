Domingo do Bom Jesus de Penedo será totalmente diferente!

A pandemia do coronavírus alterou e até cancelou diversos eventos tradicionais no mundo. O famoso Carnaval de Salvador não mais será realizado no início do ano, outras festividades foram transferidas ou até canceladas. Com a Festa do Bom Jesus dos Navegantes de Penedo também não seria diferente.

A prefeitura municipal divulgou como será o grande dia de encerramento dessa festa, que já sofreu mudanças em sua programação. A artística, por exemplo, não aconteceu devido a aglomerações e também ao atendimento do decreto estadual. Já a programação Cultural, foi reduzida ao máximo, tudo para não ferir as orientações da OMS. A Religiosa, também teve que passar por adequações. O tríduo de louvor que acontecia sempre na Igreja de Santa Cruz teve que ser transferido para o ar livre, através de uma missa campal localizada próximo à igreja, tudo isso para colocar em prática as regras de distanciamento social.

DOMINGO

O ponto alto da festa foi o que recebeu maior atenção do governo municipal. Barreiras sanitárias serão instaladas ao redor do local do evento. Todo o público que pretender se dirigir até lá, será obrigatório o uso de máscara. As pessoas também terão sua temperatura corporal medida, além de receberem orientações de distanciamento social e outros cuidados.

Haverá também o Espaço da Saúde, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde. Lá conterão ambulâncias, e toda uma equipe médica para atender eventuais ocorrências.

A partir das 15h a imagem do Bom Jesus seguirá de carro até o porto da balsa, e lá haverá a procissão fluvial. O número de embarrações foi reduzido, tendo em vista que barcos não mais serão disponibilizados para romeiros, tudo para evitar aglomeração nos veículos aquáticos. A procissão terrestre, que acontece com a chegada da imagem em terra, também foi cancelada. Ao invés disso haverá uma grande carreata nas ruas de Penedo, onde pela primeira vez passará pela parte alta da cidade.

Finalizando este evento, a missa campal que será celebrada por diversos padres da Diocese de Penedo e transmitida ao vivo pelas redes sociais oficiais da Prefeitura de Penedo, Diocese de Penedo e BoaTV.

O recado é que nesse momento tão difícil de pandemia, as pessoas assistam em casa toda a cobertura pela internet.