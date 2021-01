Luiza Possi confirmou nas redes sociais que o pai, Líber Gadelha, morreu neste sábado (30) depois de dois meses em luta contra complicações da Covid-19. A cantora agradeceu os fãs pelo carinho e pelas orações, mas não escondeu a tristeza com a partida. “É com uma dor imensa e o coração na mão que venho aqui hoje dizer que nosso guerreiro descansou”, disse.

Ela compartilhou um clique ao lado do músico como uma última homenagem. “Escolhi essa foto que foi feita após um show nosso e estávamos felicíssimos. É assim que vou te guardar, meu pai. Dentro de mim. Eu e meus irmãos, Marcela e Bernardo, e todos os familiares agradecemos demais todas as orações de vocês. Um beijo do que sobrou de mim”, continuou.

Líber era guitarrista, produtor musical e empresário. Além da parceria pessoal com Zizi Possi, com quem foi casado entre 1982 e 1988, ele também trabalhou com a cantora em sucessos como Perigo –que integrou a trilha sonora do remake de Selva de Pedra (1986).

Líber tinha 63 anos e estava internado desde o início de dezembro no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro.

Veja a publicação de Luiza Possi no Instagram: