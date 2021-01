Doralice rouba bebê e foge do convento igual rato de esgoto · .

Doralice (Rita Guedes) fugirá do convento no meio da noite para ficar com um bebê que terá resgatado das ruas em Flor do Caribe. Depois de fazer o parto de uma pedinte às pressas, ela arrastará a mãe e a criança para longe do claustro. “Eu vou fazer o possível para adotá-la”, revelará a ex-mulher de Quirino (Ailton Graça) em um bilhete à madre superiora na novela das seis.

A cozinheira abandonou a família em Vila dos Ventos e se trancou em uma abadia para lutar contra a paixão que nutre pelo enteado, Juliano (Bruno Gissoni). Ao lado das irmãs, ela cumpre algumas penitências e dedica seus dias às obras sociais no folhetim de Walther Negrão.

Doralice se assustará com os gritos de uma indigente ao servir comida para moradores de rua nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 18. “Ela está passando mal! O que foi, o que você está sentindo? Fica calma, que nós vamos procurar ajuda para você”, afirmará a religiosa.

“Não vai dar tempo, irmã. O meu bebê está para nascer. Fica aqui comigo. Salva o meu bebê”, implorará a mulher, que receberá o auxílio de Doralice para trazer uma menina à luz. “Beatriz. O nome dela é Beatriz”, sussurará ela, antes de desmaiar por conta do esforço.

Contra a vontade da abadessa, a mãe de William (Renzo Aprouch) levará a criança para o mosteiro. “Aqui ela vai ficar bem, protegida. Eu não podia deixar ela continuar com a mãe na rua”, argumentará a candidata a freira. “Está bem, mas só por essa noite. Amanhã você vai entregá-la para os órgãos competentes”, exigirá a madre.

Auge da loucura

Doralice acordará no meio da madrugada para fugir do convento às pressas. Ela escapará pela porta dos fundos, mas deixará uma carta para explicar as suas razões às colegas. “Querida madre, eu sei que vão estranhar eu ter partido tão cedo levando a bebê e sua mãe. No entanto, estou ansiosa para procurar o juizado para me informar como devo proceder para adotá-la”, escreverá.

Ela revelará que Beatriz tem o mesmo nome da filha que ela perdeu ao nascer, num trauma que a levou à esterilidade. “Vocês sabem o que significa? Aquela que traz a felicidade”, afirmará, emocionada, a sogra de Natália (Daniela Escobar).

“Foi Deus que me colocou diante dessa criança que acaba de nascer. Por isso, vou fazer o possível para adotá-la. Eu preciso ser feliz outra vez. Eu espero que entendam a minha partida tão repentina. Obrigada pela acolhida e pelo carinho que recebi em cada momento que estive aqui no convento”, concluirá a personagem de Rita Guedes.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo.

