Após deixar a mansão de Dionísio (Sérgio Mamberti), Nicole (Cinara Leal) será acolhida por Quirino (Ailton Graça) em Flor do Caribe. Ao visitar a secretária, Guiomar (Claudia Netto) preverá um ‘furacão’ na vida do homem com a presença da dançarina em sua casa. Porém, a jovem fará questão de esclarecer que o motorista só pensa na mulher que o abandonou. “Doralice vai voltar”, avisará a funcionária da madame na novela das seis.

“Então, é aqui que você vai morar de agora em diante. Me conta, como é que foi que você veio parar aqui? Eu nunca poderia imaginar que o Quirino iria convidar você para morar com ele”, observará a avó de Samuca (Vitor Figueiredo), intrigada.

“Não foi o Quirino que me convidou para morar com ele. Ele só está me hospedando aqui. Na verdade, essa ideia foi do William [Renzo Aprouch]. Por acaso, eu cruzei com ele quando estava saindo da mansão de mala e cuia, e aí…”, explicará a dançarina.

“Foi o garoto? Que coisa linda né? Mas, Quirino também pode achar essa ideia sensacional”, sugerirá Guiomar. Nicole falará para o homem não tem olhos para ninguém.

“Pode ser que ainda ele não tenha olhos pra mulher nenhuma. Mas isso não quer dizer que você não tenha olhos para ele”, alertará a senhora. Nicole jurará que não tem nenhuma segunda intenção, mas Guiomar dirá que ela deveria rever a questão de ir parar justamente naquela casa.

“Sempre gostei muito da Doralice [Rita Guedes]. E os dois, Doralice e Quirino, formavam um casal muito bonito. Só que ela o abandonou, Nicole”, lembrará a madame. “Ela vai voltar, ela prometeu para o Quirino que vai voltar”, contará Nicole à amiga sem esperança de que nada aconteça entre eles.

