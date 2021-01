Dortmund empata com o Mainz e se distancia do líder da Bundesliga

Neste sábado, o Borussia Dortmund recebeu o Mainz pela 16ª rodada do Campeonato Alemão. Os aurinegros saíram perdendo e conseguiram o empate em 1 a 1. Apesar de somar um ponto, o time fica cada vez mais longe do líder Bayern de Munique.

Com o resultado, o BVB fica com a quarta colocação, com 29 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado. O empate não foi um bom negócio para os donos da casa justamente pela situação do Mainz, que luta contra o rebaixamento. Atualmente, ocupa a penúltima posição, com os mesmos sete pontos do lanterna Schalke 04.

Ina Fassbender / POOL / AFP

O Mainz abriu o placar aos 12 minutos do segundo tempo com Oztunali. O domínio do jogo foi total do Dortmund, que teve 74% de posse de bola, mas não conseguia chegar ao gol do adversário. Na melhor oportunidade, Marco Reus ainda chegou a perder um pênalti. A derrota parecia certa, até que o lateral Meunier arrancou o empate aos 28 da etapa complementar.

Outros resultados do Campeonato Alemão

Werder Bremen 2 x 0 Augsburg

Colônia 0 x 0 Hertha Berlin

Wolfsburg 2 x 2 Red Bull Leipzig

Hoffenheim 0 x 0 Arminia