O Fluminense conseguiu uma importante vitória neste domingo em busca da vaga na Copa Libertadores. No Clássico Vovô, disputado em São Januário contra o Botafogo, o Tricolor fez 2 a 0, gols de Lucca e Wellington Silva.

Autor do gol da vitória, o atacante chorou na comemoração e na entrevista após a partida. Emocionado, o jogador explicou que foi por conta das críticas que vinha recebendo da torcida e se declarou ao clube das Laranjeiras.

“Eu perdi o gol na outra rodada que poderia ter dado a vitória. Por isso to emocionado. Eu dou a vida por esse clube. O Fluminense me deu tudo. Ouvi que eu tinha que sair, acho injusto mas enquanto eu tiver aqui vou dar a vida”, disse Wellington Silva na saída do gramado ao Premiere.

Essa é a terceira passagem de Wellington Silva pelo Fluminense. Revelado pelo Tricolor e vendido ao Arsenal ainda na base. Depois, retornou ao clube em 2016. Agora, está no Tricolor desde 2020.

Wellington Silva comemorando gol marcado pelo Fluminense no clássico contra o Botafogo pelo Brasileirão Lucas Merçon/Fluminense FC

Com a vitória, o Fluminense chegou aos 50 pontos e está na 7ª colocação, cinco a frente do Ceará, que está em 8º.

Na próxima rodada, os comandados por Marcão enfrentam o Goiás, no domingo (31), às 20h30, em casa.