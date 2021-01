Dourado pede pés no chão ao Inter na reta final do Brasileirão: “O objetivo está próximo”

Um dos principais destaques do Internacional nos últimos jogos, o volante Rodrigo Dourado destacou o bom trabalho que o clube está realizando nesta temporada. Após golear o São Paulo na última quarta-feira, o Colorado chegou a sua oitava vitória seguida e, de quebra, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro faltando apenas oito rodadas para o fim da competição.

No entanto, o capitão da equipe de Abel Braga também fez questão de ressaltar que ainda não tem nada decidido e, portanto, é muito importante que o grupo mantenha os pés no chão.

“O momento é muito bom. Estamos fazendo bons jogos, conquistamos boas vitórias dentro e fora de casa. Isso é fruto do nosso trabalho. Estamos nessa situação graças às nossas vitórias consecutivas e aos nossos treinamentos diários. Agora é pé no chão, porque o objetivo está próximo, mas não ganhamos nada. Apenas estamos no caminho certo”, disse em entrevista ao canal oficial do time.

No próximo domingo, o Inter busca se consolidar na ponta do Brasileirão, mas o desafio não promete ser nada fácil. Caso queira sair do Beira-Rio com os três pontos, o Colorado precisará quebrar um tabu de 11 jogos sem vencer o Grêmio.

E este Gre-Nal promete ser especial para o Dourado. Isso porque ele não disputa um clássico há quase dois anos, devido a uma séria lesão que teve no joelho esquerdo.

“O Gre-Nal é um campeonato à parte como falamos. Eu não jogo faz um tempo e estava com saudade. Vou me preparar muito individualmente e com o grupo para que consigamos uma vitória. Um resultado positivo será importante para a sequência do campeonato. Vamos jogo a jogo. Focado em cada jogo para conquistar as vitórias, já que só dependemos de nós. Falta pouco, está perto e vamos lutar até o fim para conquistar o título”, finalizou.

O clássico gaúcho ocorre neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Beira-Rio, pela 32ª rodada do Brasileirão.