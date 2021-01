Dracena prevê Abel Ferreira como um dos ‘melhores técnicos do mundo’ e diz que Palmeiras hoje é ‘alvo’ no Brasil: ‘Queremos ganhar tudo’

Nesta sexta-feira, o Palmeiras recebe o Grêmio, no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, para tentar seguir na luta pelo título da competição.

O Verdão vive momento especial nesta reta final de temporada: além de brigar pelo Brasileirão, o clube está nas finais da Conmebol Libertadores (contra o Santos) e Copa do Brasil (contra o Grêmio).

Mas, ao mesmo tempo em que isso é comemorado no Palestra Itália, também eleva a preocupação com a estafa física e mental dos atletas, que vivem uma maratona de jogos sem precedente, e também sem qualquer tempo para uma recuperação adequada.

É o que explica o atual assessor técnico do Alviverde, Edu Dracena, em entrevista exclusiva à ESPN Brasil.

“É desumano o que está ocorrendo. É lógico que a gente está vivendo um momento atípico de pandemia, de situações sem torcedores, de viagens com grupos menores de profissionais, mas, quando você acaba chegando longe nas competições, isso (encavalamento de datas) acaba acontecendo, vai se afunilando e acada um jogo em cima do outro”, afirmou.

“Estamos agora nas finais da Libertadores e da Copa do Brasil, temos jogos atrasados do Brasileiro, então a gente nem sabe direito quando vai jogar… Temos um Centro de Excelência no Palmeiras, onde os atletas podem se recuperar, mas a gente sabe que a recuperação física até conseguimos, mas a parte mental é bem mais complicada”, explicou.

“Estamos muito atentos a isso. Por isso, a gente vem buscando deixar ao máximo os atletas com seus familiares, para que eles venham com a cabeça tranquila para fazer o melhor deles”, complementou.

Dracena elogiou muito o trabalho de gestão do treinador Abel Ferreira, que, mesmo sem tempo para realizar treinos, vem conseguindo conduzir a equipe em várias frentes.

O ex-zagueiro, aliás, prevê que o português será “um dos melhores técnicos do mundo” dentro de alguns anos.

“A gente tem que lembrar que ele está aqui há três, quatro meses. Ainda está se adaptando ao nosso estilo de jogo, a essa correria louca de jogos. Ele nem teve tempo de treinar, sequer teve uma semana livre de treinos. Mas eu vejo nele um comprometimento enorme e uma visão muito ampla do futebol, não só dentro das quatro linhas, como no extracampo também”, contou.

“É dessa forma que ele consegue passar para os atletas a forma como ele quer que o time jogue. Ele também passa muito bem todas as informações dos adversários. Eu vejo que ele tem um futuro muito grande pela frente, vai ser um dos melhores treinadores, não só do Brasil como da Europa também”, complementou.

Por fim, o assessor técnico palestrino ressaltou que o Verdão não irá priorizar competições, colocando um time reserva para disputar o Brasileiro, por exemplo.

Na visão de Dracena, o pensamento tem que ser o de “ganhar tudo”, o que transforma o Alviverde no grande “alvo” do futebol nacional no momento.

“O Palmeiras tem que pensar jogo a jogo, como está fazendo. Não adianta priorizar ou focar em uma coisa ou outra. Lógico que queremos ganhar tudo. Estamos bem perto, mas tem que ir jogo a jogo. Agora é o Brasileiro contra o Grêmio, temos que somar pontos para estar no bolo e disputar. Depois, vem Libertadores dia 30 de janeiro. Jogo a jogo”, salientou.

“A gente chegou aonda chegou pensando jogo a jogo. Não tem que mudar agora. Tem que seguir da mesma forma, com pés no chão, humildade e trabalhando da mesma forma. Não tem que achar que já ganhou alguma coisa, porque não ganhou nada ainda. Estamos próximos do objetivo, mas não alcançamos nada ainda”, seguiu.

“Temos que continuar da mesma forma. O Palmeiras é o alvo agora, não só no Brasileiro, mas também na Libertadores e na Copa do Brasil. Então, temos que estar bem preparados para o que vier pela frente”, finalizou.