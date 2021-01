DriverPack: como usar para configurar um computador

Parte fundamental da configuração de um computador é a instalação dos drivers corretamente. Drivers são um tipo de software que faz o sistema operacional identificar corretamente cada componente do hardware do PC para permitir que tudo funcione adequadamente.

Após formatar um PC ou ao realizar uma instalação limpa do Windows, alguns componentes podem não ser identificados automaticamente, exigindo a instalação dos drivers corretos. O Windows, por meio da ferramenta Windows Update, é capaz de identificar e realizar o download de alguns drivers, mas nem sempre o sistema encontra as versões mais recentes dos itens, exigindo uma busca manual por parte dos usuários.

Para facilitar a busca, alguns softwares como o DriverPack Solution aprimoram todo esse processo, já que é capaz não só de encontrar drivers para dispositivos que não tenham sido identificados pelo sistema, mas também as versões mais recentes de cada driver. O software realiza a busca, download e instalação dos drivers automaticamente.

Fonte: Reprodução/Fernando Sousa

Utilizando DriverPack Solution

O DriverPack Solution pode ser baixado gratuitamente e não precisa ser instalado, apenas executado.

Tela de configuração inicial DriverPack.Fonte: Reprodução/Fernando Sousa

Durante sua execução, o DriverPack Solution tem um assistente virtual que vai indicando quais ferramentas estão disponíveis para o seu sistema operacional. Caso você queira desabilitar as interações do assistente, basta selecionar o ícone de som na parte inferior da tela.

Ao exibir a listagem de drivers, o software indica qual é a versão atual dos drivers instalados e qual é a versão mais recente disponível para cada um deles, e os usuários podem selecionar individualmente quais serão instalados utilizando a caixa de seleção de cada um dos itens.

Listagem de drivers disponíveis para o sistema.Fonte: Reprodução/Fernando Sousa

Instalação segura

Durante o processo de instalação, o DriverPack Solution cria um ponto de restauração em seu sistema operacional, permitindo que, caso você tenha algum problema durante a instalação dos novos drivers ou após concluir todo o processo, seja possível retornar ao ponto no qual as alterações ainda não tenham sido realizadas.

Processo de instalação dos drivers é automatizado e requer reinicialização do sistema.Fonte: Reprodução/Fernando Sousa

Após iniciar a instalação dos componentes, basta aguardar até que todo o processo seja concluído. O computador precisa ser reiniciado para que as alterações realizadas tenham efeito.

Terminado o processo, seu computador deve estar configurado com os drivers mais recentes, com um funcionamento mais adequado, inibindo travamentos e a temida tela azul de erro do sistema operacional Windows.